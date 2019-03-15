Мільйон смертей: Землі напророкували глобальну катастрофу

Зміни клімату, зокрема сильне потепління в Арктиці та інші загрози, приведуть до мільйона передчасних смертей в Азії, на Близькому Сході і Африці.

Така загроза прописана у новій доповіді ООН, яку підготували 250 учених і експертів з 70 країн світу, пише "Лента.ру".

За прогнозами, у майбутньому очікується зростання кількості смертей, викликаних наслідками глобального потепління, забруднення прісної води, стійкості бактерій до протимікробних препаратів, а також знизиться фертильність чоловіків і жінок через фактори, що викликають ендокринні порушення і розлади розвитку нервової системи у дітей.

"Лента.ру"

Так, до 2050 року температура в Арктиці підвищиться на 3-5 градусів Цельсія і на 5-9 градусів до 2080-го. Це призведе до повного танення льоду в регіоні і збільшення рівня моря.

Крім того, обсяги вічної мерзлоти, що містить мільярди тонн вуглецю, скоротяться на 25 відсотків. Це викличе ще більше потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами екологів, до кінця нинішнього століття глобальне потепління призведе до значного підняття рівня моря. Великі порти в Україні та світі, зокрема, Одеса, ризикують опинитися під водою. Також зміна клімату спровокує небувалі температурні рекорди, посухи та урагани.

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