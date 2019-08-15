Microsoft зізналася в стеженні за користувачами

Співробітники американської компанії Microsoft могли прослуховувати особисті аудіозаписи користувачів, зроблені через сервіси Cortana і Skype Translator.

Про це пише видання Vice, посилаючись на співробітника в корпорації, який підтвердив факт прослуховування.

"У зв'язку з недавніми обговореннями ми прийшли до висновку, що можемо набагато успішніше виконувати нашу роботу, якщо будемо конкретно вказувати на те, що люди можуть час від часу мати доступ до аудіозаписів", – повідомили в Microsoft.

Відзначається, що раніше в політиці конфіденційності Microsoft не було чіткої вказівки на те, що співробітники можуть мати доступ до записів розмов користувачів. Тепер же з'явився пункт, який говорить, що "обробка особистих даних включає як автоматичні методи, а також може відбуватися вручну (з використанням співробітників)".

Microsoft

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціальна мережа Facebook потрапила в гучний скандал після того, як з'ясувалося, що вона найняла сотні підрядників для розшифровки голосових повідомлень користувачів.

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