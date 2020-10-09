Microsoft приготувала для Windows 10 важливе оновлення: що зміниться

Компанія Microsoft надасть для операційної системи Windows 10 оновлення, яке полегшить первинну настройку ОС.

Як повідомляє Slash Gear, корпорація вже почала тестувати оновлений інсталятор ОС з можливістю її попереднього налаштування.

Відзначається, що оновлений установник вже став доступний в складі тестової збірки Windows 10 Insider Preview під номером 20231. На вибір користувача пропонуються готові пакети, кожен з яких містить певний спектр готових налаштувань, розрахованих на частий запуск певних сценаріїв: ігор, творчості, мультимедійних сценаріїв, а також додатків для навчання або бізнесу.

Також відомо, що настройка особисто профілю ОС буде проходити на етапі установки з флеш-накопичувача або DVD-носія. Крім того, в панель завдань нової збірки вже спочатку вбудовано сервіс Skype Meet Now і помітне перенесення більшої кількості пунктів з класичного "Центру управління" в новий додаток "Налаштування".

Дата появи повноцінної версії Windows 10 з функцією кастомізації на етапі установки поки не відома.

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