Microsoft прибрала в Windows функцію, на яку скаржилися користувачі

Компанія Microsoft тимчасово відключила в Windows 10 функцію примусової установки браузером Edge веб-додатків на комп'ютери користувачів.

Як передає The Verge, корпорація прийняла такі заходи після скарг і негативних відгуків від користувачів "Віндовс".

У Microsoft пояснили, чому програма могла вести себе некоректно. Так оновлена версія Edge самостійно закріплювала в стартовому меню "Пуск" ярлики PWA-версій PowerPoint, Word, Excel, OneNote і Outlook. При цьому браузер годину завантажував всі програми, які запускалися безпосередньо в його вікні.

У Microsoft сказали, що така інновація не є помилкою. Розробник ОС пояснили, що будь-який сайт після закріплення в меню "Пуск" отримує власну плитку та повинен запускатися в барузер Edge.

Однак після таких дій веб-ярлики Microsoft Office перетворилися в веб-додатки PWA та почали відкриватися тільки через браузер.

Відзначимо, що у компанії не повідомили, коли і як мають намір вирішити дану проблему, на яку поскаржилися користувачі Windows.

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