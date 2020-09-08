Microsoft показала Xbox Series S та назвала ціну. Фото і відео

Американська компанія Microsoft офіційно повідомила, що ігрова приставка Xbox Series S буде продаватися за ціною 299 доларів (близько 8,3 тисяч гривень).

Про це повідомляє в Twitter офіційна сторінка Xbox. При цьому для Штатів буде доступно кредитне фінансування Xbox All Access за 25 доларів в місяць.

Відзначимо, що більш потужна версія консолі обійдеться в 500 доларів (майже 14 тисяч гривень) або 35 в місяць по кредиту.

Xbox Series S Microsoft

Обидві версії Xbox вийдуть 10 листопада 2020 року. Попередньо відомо, що Xbox Series S отримає повноцінний процесор з 8 ядрами Zen 2, але більш слабке відеоядро з піковою потужністю 4 Тфлопс (проти 12 Тфлопс у Xbox Series X), а також зменшений обсяг ОЗУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, корпорація Sony представила консоль PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, а також нові ігри до неї.

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