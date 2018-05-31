"Ми спати не могли!" Британка випадково сфотографувала привида. Реальне фото

Британка із Ньюкасл Лора Уотсон випадково зробила фото привида, після чого була шокована знімком.

Так, вона повела своїх дітей 15-річну Шарлотту, 9-річного Байріна і 16-річного племінника Джека на прогулянку у лісопарк Plessey Woods Country Park в Нортумберленд, передає Mirror.

У парку жінка зробила на телефон кілька фото. І тільки вдома вона помітила, що за спиною її сина стоїть ще одна дитина з блідим обличчям.

Лора стверджує, що поруч під час їх прогулянки нікого не було. На підозри користувачів про використання фотошопу вона відповіла, що не вміє з ним працювати навіть.

"Нічим іншим це пояснити неможна... Я і моя дочка не могли вночі заснути, настільки це було страшно... Чоловік працював у нічну зміну, ми були одні й боялися, що це могло підти за нами", - говорить вона.

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