УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Ми спати не могли!" Британка випадково сфотографувала привида. Реальне фото

870Читати новину російською

Британка із Ньюкасл Лора Уотсон випадково зробила фото привида, після чого була шокована знімком.

Так, вона повела своїх дітей 15-річну Шарлотту, 9-річного Байріна і 16-річного племінника Джека на прогулянку у лісопарк Plessey Woods Country Park в Нортумберленд, передає Mirror.

У парку жінка зробила на телефон кілька фото. І тільки вдома вона помітила, що за спиною її сина стоїть ще одна дитина з блідим обличчям.

Новини
У Британії сім'я "зловила" на відео привида

Лора стверджує, що поруч під час їх прогулянки нікого не було. На підозри користувачів про використання фотошопу вона відповіла, що не вміє з ним працювати навіть.

"Нічим іншим це пояснити неможна... Я і моя дочка не могли вночі заснути, настільки це було страшно... Чоловік працював у нічну зміну, ми були одні й боялися, що це могло підти за нами", - говорить вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії туристи зіткнулися з загадковою істотою, яка сповзала по стіні печери.

Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги