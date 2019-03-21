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Метеор чи інопланетяни? США розбурхала вогняна куля в небі: відео

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У небі над Лос-Анджелесом (США) помітили таємничу вогняну кулю, яку прийняли за метеорит.

Незвичайне явище можна було спостерігати ввечері в середу, 20 березня. Як з'ясувалося невдовзі, світло носило далеко не інопланетний характер, а було всього лише голлівудський ефект, передає CBSnews.

"Що це за літаючий предмет у вогні над центром Лос-Анджелеса?" – написав у Twitter користувач Денніс Хегстад, чиє відео про таємничий спалах набрало майже 2 мільйони переглядів.

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Далі користувачі почали висувати все більш неймовірні версії. Деякі написали в соцмережі, що бачили падаючу зірку, інші запідозрили інопланетне вторгнення, оскільки помітили обриси кількох фігур.

Однак Департамент поліції Лос-Анджелеса незабаром розвіяв всі сумніви жителів міста. Як з'ясувалося, спалахи були просто частиною зйомок компанії Red Bull.

"Метеоритом" виявилися три члена "Red Bull Air Force", які вистрибнули з вертольота на висоті близько 4000 футів над містом. Вони летіли зі швидкістю понад 120 миль на годину і створили ілюзію метеора.

Відзначається, що в честь суперповні і весняного рівнодення Red Bull організував оригінальну акцію – повітряний політ над містом. "Щоб додати нотки голлівудського блиску, костюми були оснащені світлодіодними лампами і іскровий піротехнікою, яка висвітлювала нічне небо, коли сідало сонце і піднімався місяць", – пояснили на сайті компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів ОАЕ налякала загадкова "діра", яку вони могли спостерігати в небі.

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