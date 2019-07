Масштабний збій у Instagram і Facebook усунули

Масштабний збій у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook і месенджера WhatsApp фактично усунутий.

Згідно з даними сервісу Downdetector, на даний момент невеликі неполадки спостерігаються лише в Intagram. Відзначається, що ситуація нормалізувалася після півночі 4 липня.

Зараз з дрібними проблемами стикаються у США, країнах Латинської Америки і Європи.

У той же час прес-служби Instagram і Facebook повідомили в Twitter, що порушення в роботі соцмереж вдалося ліквідувати.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.