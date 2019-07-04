Масштабний збій у Instagram і Facebook усунули

Масштабний збій у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook і месенджера WhatsApp фактично усунутий.

Згідно з даними сервісу Downdetector, на даний момент невеликі неполадки спостерігаються лише в Intagram. Відзначається, що ситуація нормалізувалася після півночі 4 липня.

Зараз з дрібними проблемами стикаються у США, країнах Латинської Америки і Європи.

Збій в Instagram і Facebook

У той же час прес-служби Instagram і Facebook повідомили в Twitter, що порушення в роботі соцмереж вдалося ліквідувати.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. - Facebook (@facebook) 4 липня 2019 р

We're back! The issue has been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. pic.twitter.com/yKKtHfCYMA - Instagram (@instagram) 3 липня 2019 р

Нагадаємо, у 86% користувачів Facebook не завантажувалися картинки, у 8% – новинна стрічка, 4% зазнавали труднощів зі входом. 91% інстаграмерів не могли завантажити новинну стрічку, 5% не змогли відкрити сайт з комп'ютера, ще у 2% не виходило зайти. У WhatsApp у 73% користувачів не завантажувалися аудіоповідомлення, чверть скаржилася на погане з'єднання і 1% не міг зайти у додаток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний збій фіксувався у грудні 2018 року. Тоді збій у роботі торкнувся найбільше Великобританії, Польщі, Угорщини, Естонії та інших країн.

13 березня 2019 року масово почалися проблеми у користувачів Facebook і Instagram, які охопили понад 11 тисяч користувачів. А 1 травня це повторилося: були проблеми з переглядом стрічки і входом у свої акаунти. У травні користувачі також зіткнулися зі збоями у Instagram.

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