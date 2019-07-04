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Масштабний збій у Instagram і Facebook усунули

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Масштабний збій у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook і месенджера WhatsApp фактично усунутий.

Згідно з даними сервісу Downdetector, на даний момент невеликі неполадки спостерігаються лише в Intagram. Відзначається, що ситуація нормалізувалася після півночі 4 липня.

Зараз з дрібними проблемами стикаються у США, країнах Латинської Америки і Європи.

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Збій в Instagram і Facebook

Масштабний збій у Instagram і Facebook усунули
Масштабний збій у Instagram і Facebook усунули

У той же час прес-служби Instagram і Facebook повідомили в Twitter, що порушення в роботі соцмереж вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, у 86% користувачів Facebook не завантажувалися картинки, у 8% – новинна стрічка, 4% зазнавали труднощів зі входом. 91% інстаграмерів не могли завантажити новинну стрічку, 5% не змогли відкрити сайт з комп'ютера, ще у 2% не виходило зайти. У WhatsApp у 73% користувачів не завантажувалися аудіоповідомлення, чверть скаржилася на погане з'єднання і 1% не міг зайти у додаток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний збій фіксувався у грудні 2018 року. Тоді збій у роботі торкнувся найбільше Великобританії, Польщі, Угорщини, Естонії та інших країн.

13 березня 2019 року масово почалися проблеми у користувачів Facebook і Instagram, які охопили понад 11 тисяч користувачів. А 1 травня це повторилося: були проблеми з переглядом стрічки і входом у свої акаунти. У травні користувачі також зіткнулися зі збоями у Instagram.

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