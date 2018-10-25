Масштабне космічне лихо: названо загрозу нового колайдера

Китай будує новий прискорювач частинок, який здатний викликати лихо космічних масштабів, розірвавши тканину простору-часу. Земля таким чином може перетворитися у надщільну сферу розміром із футбольне поле.

Про це заявив відомий британський космолог Мартін Ріс, передає Dailygalaxy. За його словами, прискорювач частинок буде вдвічі більший і у сім разів могутніший від того, який належить Європейській організації із ядерних досліджень (ЦЕРН) Великого адронного колайдера (БАК).

Вчений побоюється, що китайський колайдер призведе до "катастрофи, яка поглине простір". Рис вважає, що вакуум містить "всі сили і частинки, які управляють фізичним світом".

Китайський суперколайдер із окружністю майже 60 кілометрів нібито буде вдвічі більший від БАК і розташується недалеко від китайського міста Циньхуандао в прибережному кінці Великої китайської стіни.

"Китайський план не виключає конкуренції. Є ще дві пропозиції — Японський міжнародний лінійний коллайдер, електрон-позитронний колайдер, і Майбутній кругової коллайдер ЦЕРН, протон-протонний коллайдер, який розташується в Європі. Китайський проект повинен почати роботу до 2055 року і буде визначати межі фізики протягом наступних двох поколінь", — пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії потішили мережу своїм проектом "колайдера", який нібито буде побудований у Новосибірську.