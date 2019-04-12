Маск здійснив історичний запуск ракети: чарівні фото і відео

Ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска Space X успішно вивела у космос телекомунікаційний супутник Aradsat-6A для Саудівської Аравії.

Відзначається, що запуск був історичним. Space X вперше вдалося повернути і успішно посадити усі три ступені ракети, включаючи центральну. Онлайн-трансляцію вели на Youtube-каналі компанії. (Щоб подивитися фото і відео, досрколльте до кінця сторінки).

Крім того, це ще й перший в історії комерційний запуск Falcon Heavy.

Скіншот із відео

Супутник Arabsat-6A вагою майже 6 тонн повинен забезпечити доступ до телекомунікаційних мереж на Близькому Сході, в Європі і Африці.

Both fairing halves recovered. Will be flown on Starlink 💫 mission later this year. pic.twitter.com/ouz1aqW3Mm - Elon Musk (@elonmusk) 12 квітня 2019 р

Watch SpaceX 's #FalconHeavy rocket lands its center core on a ship for the first time 🚀 pic.twitter.com/VltoKVaAox - CNET (@CNET) 12 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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