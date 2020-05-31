Маск заявив про плани полетіти на Місяць: коли це можливо

Технології 16:22, 31.05.2020

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск розповів про бажання організувати політ на Місяць.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками успішного запуску на МКС корабля Crew Dragon, який транслювався в прямому ефірі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілон Маск анонсував політ на Місяць

"Є бажання, щоб ми зробили це через два роки, але це може статися і через чотири. Думаю, про два роки і говорити не варто. Здивуюся навіть, якщо ми це зробимо через чотири роки", – сказав Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня з другої спроби відбувся пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

Раніше аерокосмічне агентство США NASA оприлюднило угоду між космічними державами, в якій викладені правила освоєння Місяця.

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