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12 травня • оновлено в 01:54
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Маск відновив роботу заводу Tesla незважаючи на заборону влади

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Засновник компанії Tesla Ілон Маск підтвердив, що завод підприємства в Каліфорнії (США) відновив роботу незважаючи на обмеження штату через пандемію COVID-19.

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Про це Маск повідомив на Twitter-сторінці 11 травня. Завод у Фремонті, на південь від Сан-Франциско, був закритий із 23 березня з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Ілон Маск

Ілон Маск

EADaily

Мільярдер і винахідник визнав, що роботу заводу розпочато "проти правил округу Аламеда".

"Я буду на зв'язку з усіма. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я", – заявив він.

На цей крок Маск зважився всього через два дні після того, як Tesla подала позов проти округу Аламеда за наказ закрити підприємство у Фремонті до червня.

Пішов проти карантину: Маск відновив роботу Tesla незважаючи на заборону

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Ілон Маск обізвав колишнього міністра праці США Роберта Райха російською мовою. Причиною перепалки стала робота заводу Tesla.

Раніше Маск приєднався до протестувальників у США та підтримав зняття жорстких обмежень через коронавірус.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
вірус скандали заборона карантин Tesla
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