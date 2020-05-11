Засновник компанії Tesla Ілон Маск підтвердив, що завод підприємства в Каліфорнії (США) відновив роботу незважаючи на обмеження штату через пандемію COVID-19.
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Про це Маск повідомив на Twitter-сторінці 11 травня. Завод у Фремонті, на південь від Сан-Франциско, був закритий із 23 березня з метою запобігання поширенню коронавірусу.
Ілон Маск
EADaily
Мільярдер і винахідник визнав, що роботу заводу розпочато "проти правил округу Аламеда".
"Я буду на зв'язку з усіма. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я", – заявив він.
На цей крок Маск зважився всього через два дні після того, як Tesla подала позов проти округу Аламеда за наказ закрити підприємство у Фремонті до червня.
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Як писав OBOZREVATEL, напередодні Ілон Маск обізвав колишнього міністра праці США Роберта Райха російською мовою. Причиною перепалки стала робота заводу Tesla.
Раніше Маск приєднався до протестувальників у США та підтримав зняття жорстких обмежень через коронавірус.
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