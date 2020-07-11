Маск назвав українця Корольова одним з найкращих фахівців

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав українського конструктора Сергія Корольова одним з кращих фахівців в космічній галузі.

У своєму Twitter-акаунті Маск повідомив, що поспілкувався з сім'єю уродженця Житомира.

"Я розмовляв з сім'єю Корольова сьогодні. Він був одним з кращих", – заявив він, додавши напис прізвища конструктора українською та російською мовами.

Онук Корольова Андрій підтвердив "Інтерфаксу", що розмова з Маском була і зізнався, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена в Москву.

"Ми розмовляли 20 хвилин, в спілкуванні він приємний, дуже веселий, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам'яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, громадянин України Олексій Пахунов зіграв важливу роль в компанії SpaceX Ілона Маска.