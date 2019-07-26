Маніпулювали людьми: Facebook вдарив по фейкових акаунтах в чотирьох країнах

Facebook видалив підроблені акаунти в чотирьох країнах, які маніпулювали громадською думкою.

За словами глави відділу політики кібербезпеки Facebook Натаніеля Глейхера, під ударну хвилю потрапили Таїланд, Росія, Україна, Гондурас, передає Reuters.

Уточнюється, що співробітники закрили 294 облікових записів, 1 тис. 509 сторінок і 32 групи в рамках розслідування щодо окремих осіб або груп, які зловживають платформою, щоб обманювають людей про те, хто вони.

Facebook pixabay

"Група може хотіти, що б думка (меседж) який вони поширюють, виглядала як внутрішня думку з країни, коли за фактом ця думка поширюється через кордони, або група може хотіти показати, що це незалежна думка, коли на ділі воно асоціюється з державою або з конкретним кандидатом", – додав Глейхер.

кіберзлочинність pixabay

В Україні фейкові акаунти контролювали з Луганської області. Соціальну мережу використовували для того, що б викрити військових. Одна з мереж в РФ була створена, щоб очорнити українських журналістів. Там в основному розміщували інформацію про українську політику і новини, включаючи теми як відносини між двома країнами. Крім того, розміщувалася критика держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські дослідники провели аналіз соціальних мереж на предмет їх потенційної загрози для психічного здоров'я молоді. Найнебезпечнішим ресурсом виявився Instagram.

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