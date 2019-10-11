Майже 2 млрд років: знайдений найдавніший слід життя на Землі

Вчені з Китаю виявили в Західній Австралії сліди найдавнішої форми складного життя, що мешкає на суші.

Вік організму, який відноситься до слизовикам, оцінюється майже в два мільярди років. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Скам'янілість Myxomitodes stirlingensi представляє собою слід у формі шпильки, який був виявлений в скелях австралійського хребта Стерлінг.

Спочатку вважалося, що його могла залишити або морська тварина, наприклад черви або гігантські раковини амебоіда роду Gromia, або природне явище (бульбашки газу).

Знайдений найдавніший слід життя на Землі Phys.org

Однак результати дослідження показали, що найбільш імовірним кандидатом є слизовики типу Міксоміцети (Mycetozoa), які жили на суші в палеопротерозойську еру (2,5-1,6 мільярда років тому) разом з ціанобактеріями і мікроскопічними грибами.

Хоча слизовики не є багатоклітинними організмами, вчені вважають, що Myxomitodes stirlingensi міг внести вклад в розвиток многоклеточности.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що "колискою" людської цивілізації був басейн річки Нігер в Африці. Після аналізу ДНК диких культурних форм стало відомо, що в цьому регіоні відбулося зародження рослинництва.

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