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Магнітні бурі у серпні: коли "вдарять" і як захиститися

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Магнітні бурі у серпні 2019 року будуть слабкими і нетривалими.

Загалом місяць буде спокійним в плані активності Сонця. Тільки протягом 3 днів збудження магнітосфери Землі будуть досить сильними, щоб назвати їх магнітною бурею. Проте, вона не буде потужною.

Яскраве сонце в горах, ілюстрація

Яскраве сонце в горах, ілюстрація

https://million-wallpapers.ru

Календар магнітних бур на серпень 2019 року виглядає так:

1-2 серпня – невелике збудження магнітосфери.

3 серпня – магнітосфера знаходиться в спокійному стані.

4 серпня – магнітосфера трохи збуджена.

5-6 серпня – помітне збудження магнітосфери, слабка магнітна буря.

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7-16 серпня – спокійний стан магнітосфери.

17-18 серпня – несуттєве збудження магнітосфери.

19-26 серпня – магнітосфера спокійна.

27 серпня – невелике збудження магнітосфери.

28 серпня – слабка магнітна буря.

29-31 серпня – невелике збудження магнітосфери.

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Що не можна робити під час магнітних бур

Вплив магнітних бур відчувають на собі не всі. Найбільше вони впливають на людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями. У ці дні їм рекомендується уникати стресових ситуацій, по можливості скоротити спілкування, перебувати в спокійній обстановці.

Під час магнітних бур не рекомендується вживати в їжу гострі продукти і алкоголь. У той же час будь-яка дієтична їжа вітається. Натуральні овочі та фрукти, соки-фреш також допоможуть пережити напружений період. Каву рекомендується повністю виключити зі свого раціону або істотно скоротити її вживання.

Медики також рекомендують в дні магнітних бур утриматися від далеких поїздок і обов'язково мати при собі препарати швидкої допомоги.

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Нагадаємо, в коментарі OBOZREVATEL провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький сказав: "Слід мати на увазі, що 2019, 2020 і частково 2021 роки – це роки мінімальної сонячної активності". З цієї причини потужні магнітні бурі в цей період не прогнозуються.

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