Залишилися лічені роки: людству напророкували нову глобальну катастрофу

Міжнародна група експертів прийшли до висновку, що в найближчому майбутньому людство може зіткнутися з гострим браком фосфору, необхідного для виробництва сільськогосподарських продуктів.

Причиною дефіциту, який може привести до голоду, стане нераціональне використання мінеральних добрив, які вимиваються в океани. Про це повідомляє Science Alert.

За останні 50 років кількість використовуваних фосфорних добрив зросла в 50 разів, а до 2050 року очікується, що попит на них подвоїться. Якщо нічого не буде зроблено для збереження елемента, його запаси незабаром можуть виснажитися.

Людству передрекли катастрофу 24 канал

Деякі теоретичні моделі пророкують, що при нинішніх рівнях споживання доступний фосфор може зникнути через 80 років, що стане причиною неврожаїв. Згідно з більш консервативними оцінками, це відбудеться через 400 років, а найпесимістичніші прогнози вказують на 40-річний термін.

На думку вчених, ключовою умовою уникнення кризи стане скорочення застосування фосфору, а також розробка способів повторного його використання.

Створення замкнутої системи рециркуляції дозволить застосовувати фосфати до 46 разів як добрива, палива або продуктів харчування. В даний час не існує відомого рішення проблеми, яка також торкається екосистеми водойм, забруднених добривами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що "колискою" людської цивілізації був басейн річки Нігер в Африці. Після аналізу ДНК диких культурних форм стало відомо, що в цьому регіоні відбулося зародження рослинництва.

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