Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Залишилися лічені роки: людству напророкували нову глобальну катастрофу

1.6т Читати матеріал російською

Міжнародна група експертів прийшли до висновку, що в найближчому майбутньому людство може зіткнутися з гострим браком фосфору, необхідного для виробництва сільськогосподарських продуктів.

Причиною дефіциту, який може привести до голоду, стане нераціональне використання мінеральних добрив, які вимиваються в океани. Про це повідомляє Science Alert.

За останні 50 років кількість використовуваних фосфорних добрив зросла в 50 разів, а до 2050 року очікується, що попит на них подвоїться. Якщо нічого не буде зроблено для збереження елемента, його запаси незабаром можуть виснажитися.

Людству передрекли катастрофу

Людству передрекли катастрофу

24 канал

Деякі теоретичні моделі пророкують, що при нинішніх рівнях споживання доступний фосфор може зникнути через 80 років, що стане причиною неврожаїв. Згідно з більш консервативними оцінками, це відбудеться через 400 років, а найпесимістичніші прогнози вказують на 40-річний термін.

Новини
До Землі мчить астероїд розміром із три піраміди Хеопса: що відомо

На думку вчених, ключовою умовою уникнення кризи стане скорочення застосування фосфору, а також розробка способів повторного його використання.

Створення замкнутої системи рециркуляції дозволить застосовувати фосфати до 46 разів як добрива, палива або продуктів харчування. В даний час не існує відомого рішення проблеми, яка також торкається екосистеми водойм, забруднених добривами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що "колискою" людської цивілізації був басейн річки Нігер в Африці. Після аналізу ДНК диких культурних форм стало відомо, що в цьому регіоні відбулося зародження рослинництва.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel