Людство рухається до катастрофи: названа небезпечна дата

Незважаючи на заходи, що вживаються щодо скорочення викидів парникових газів, на сьогоднішній день людство наближається до "точки неповернення", коли процес глобального потепління стане неконтрольованим і може привести до глобальної катастрофи.

Про це OBOZREVATEL розповіла керівник кліматичного відділу Центру екологічних ініціатив "Екодім" Анна Акерман. "Але ще є час щось змінити", - запевнила вона.

За її словами, "якщо людство продовжуватиме викиди парникових газів на тому рівні, який є зараз, то нас очікує, щонайменше, дуже серйозне потепління до кінця століття. Середня температура на Землі може піднятися на 4 градуси або більше. Це означає, що, як мінімум, наші діти і правнуки житимуть в зовсім іншому світі".

Глобальне потепління, ілюстрація Вокруг Света Україна

Як пояснила еколог, щоб запобігти реалізації найгіршого сценарію, до 2050 року людство повинно перейти на безуглеводневу економіку, "практично без викидів парникових газів". Вона нагадала про те, що саме таке завдання задеклароване в Паризькій кліматичній угоді, підписаній країнами світу, зокрема, Україною, в 2015 році.

Еколог наголосила: необхідні радикальні заходи, які повинні бути запроваджені якомога раніше. Так, за її словами, "до 2030 року необхідно знизити викиди парникових газів удвічі від сьогоднішнього рівня, це означає кардинальні зміни в тому, як ми живемо".

У той же час вона констатувала: перехід на відновлювані джерела енергії здійснюється надто повільно. "Поки що ми не йдемо в правильному напрямку, і це підтверджується науковими даними. Можна спостерігати, як відбувається поступове підвищення середньої глобальної температури, викиди парникових газів збільшуються щороку", - сказала вона.

Коментуючи дату глобального хаосу, який може наступити при найгіршому сценарії – 2050 рік, - еколог зазначила: "Є багато прогнозів, але ще є час щось змінити. Існують доступні технології, щоб утримати глобальне потепління на існуючому рівні 1,5-2 градуси. Ми повинні спрямовувати ресурси не в вугілля, не в газ, не в нафту, а в розвиток цих технологій".

Як писав OBOZREVATEL, австралійський аналітичний центр Breakthrough National Centre for Climate Restoration оприлюднив звіт, згідно з яким вже в середині цього століття людство може досягти "точки неповернення", коли температура на планеті підвищиться, як мінімум, на 3 градуси. Це призведе до "соціального занепаду та відвертого хаосу".

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