Людській цивілізації напророкували загибель: названа дата

Експерти аналітичного центру The Breakthrough - National Centre for Climate Restoration заявили, що людська цивілізація через зміни клімату може загинути вже до 2050 року.

Свої висновки вони представили в доповіді, в якій стверджується, що до 2030 року викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива можуть досягти максимальних значень.

Це станеться, якщо країни відмовляться від пошуку альтернативних джерел енергії.

"При розвитку подібного сценарію до 2050 року середня температура повітря підніметься на три градуси Цельсія", - наголошується в доповіді.

Корреспондент.net

В результаті цілі екосистеми загинуть, а третина планети перетвориться на пустелю. Кліматичними біженцями можуть стати понад мільярд людей, виникнуть серйозні збройні конфлікти за ресурси.

На думку експертів, це призведе до загибелі людської цивілізації. Запобігти такому розвитку подій можуть негайно вжиті заходи, спрямовані на перетворення світової економіки в систему з нульовим викидом вуглецю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ООН назвала нову загрозу для людства, небезпечнішу за війну.

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