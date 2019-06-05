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Кривавий храм Нібіру: на Марсі знайшли доказ наближення кінця світу

1.5тЧитати матеріал російською

Конспірології знайшли на Марсі гігантські "ворота", які розташовані в горах і можуть бути культовою спорудою в честь Нібіру (також відома як Планета Х і Планета 9) та слугують доказом наближення кінця світу.

Гіпотеза з'явилася одночасно з тим, як астрономи виявили на червоній планеті "Демона Марса" — інфернальне зображення в скелях марсіанських порід, пише Vista News.

Нібіру космогонічне поняття шумеро-аккадської міфології. Існує псевдонаукова гіпотеза, що Нібіру є планетою X, чия орбіта перетинає Сонячну систему між Марсом і Юпітером раз на 3600 років.

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Зображення демона виявлено на Марсі

Зображення демона виявлено на Марсі

VistaNews.ru

Уфологи впевнені, населення Планети Х — аннунаки — поклоняються темному Демонові Марса, що підтверджує припущення про те, що Нібіру не першу сотню років живе в Сонячній системі, ховаючись від людей.

Сліди присутності життя на Червоній планеті стало все важче приховувати, вважають вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Найбільше вчених турбує астероїд Апофіс. Він повернеться в 2029 році.

  • Ще одна версія кінця світу пов'язана з так званою Планетою 9, але раніше з'явилася теорія, що Нібіру, могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

  • Нещодавно в небезпечній близькості від Землі пролетів астероїд 2019 KH1. Наступна "зустріч" відбудеться вранці 24 травня 2065 року.

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Теми
космосКінець світу
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Янковський Юрій
Янковський Юрій
По мозгам вашей редакции, видать, Нубиру уже нанесла свой удар???
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