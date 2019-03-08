Космічний корабель Маска успішно сів на землю: перше відео

Пілотований космічний корабель американської компанії SpaceX Dragon-2 успішно приводнився в Атлантичному океані біля східного узбережжя Флориди.

Корабель повернувся після першого польоту в космос і стикування з Міжнародною космічною станцією, повідомили в компанії. При вході в атмосферу над кораблем розгорнулися чотири парашута, які забезпечили йому м'яку посадку на воду.

У потрібному районі океану корабель чекало спеціально судно, обладнане краном для підйому корабля на борт. Від МСК Dragon-2 відстикувався в автоматичному режимі в неділю, повернувши на землю близько 136 кілограмів вантажу.

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