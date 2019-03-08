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Космічний корабель Маска успішно сів на землю: перше відео

6.3тЧитати матеріал російською

Пілотований космічний корабель американської компанії SpaceX Dragon-2 успішно приводнився в Атлантичному океані біля східного узбережжя Флориди.

Корабель повернувся після першого польоту в космос і стикування з Міжнародною космічною станцією, повідомили в компанії. При вході в атмосферу над кораблем розгорнулися чотири парашута, які забезпечили йому м'яку посадку на воду.

У потрібному районі океану корабель чекало спеціально судно, обладнане краном для підйому корабля на борт. Від МСК Dragon-2 відстикувався в автоматичному режимі в неділю, повернувши на землю близько 136 кілограмів вантажу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск підірвав мережу коментарем російською мовою, здивувавшись незвичайними "Жигулями".

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Особа
Ілон Маск
Тег
SpaceX
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Минбороны США рассмотрит вопрос о лишении главу компании Илона Маска допуска к секретной информации из-за того, что он курил марихуану во время комедийного шоу, сообщается на сайте Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-03-07/pentagon-said-to-review-elon-musk-s-federal-security-clearance-video Хех)
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2
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск взорвал сеть комментарием на русском языке" и где тут скакуасы??? почему тут какие-то евгены печкины топят за проходимца?
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Chesny Victor
Chesny Victor
А у кацапов, все это происходит глубокой ночью, в диких казахских степях или в тундре. и обязательно под грифом "Совершенно секретно". Дебилы бльдь.
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минин евген
минин евген
Chesny Victor, а как иначе, кацапские ракеты падают, а не взлетают.
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