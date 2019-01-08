Космічні двійники: вчені зробили революційне відкриття у Всесвіті

Канадські вчені заявили, що наш Всесвіт може мати дзеркального двійника, де час йде у зворотний бік.

Вчені з Інституту теоретичної фізики відзначили, що наш Всесвіт відбивається в паралельному світі, створеному з антиматерії, повідомляє ВВС.

Так, згідно з новою моделлю, в момент Великого вибуху утворилося дві "симетричні" всесвіти. Час в нашому світі тече в звичному образі, але дзеркальна всесвіт віддадяється з такою ж швидкістю.

Відзначається, що згідно з прийнятою на сьогоднішній день теорією, весь наш Всесвіт - простір, час і маса/енергія - з'явилася в результаті Великого вибуху і з тих пір, ось вже майже 14 млрд років, розширюється і охолоджується. З елементарних частинок поступово утворилися атоми, а вже з них - все відоме речовина, включаючи зірки і нас самих.

Нове дослідження вчених припускає, що Великий вибух став точкою симетрії, по різні боки якої Всесвіт і Антивсесвіт розлетілися в часі. При цьому дослідники повідомляють, що дзеркальний Всесвіт не є її точною копією нашого світу.

Всесвіт і її дзеркальне відображення ВВС

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