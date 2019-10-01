Корональна діра: астроном назвав небезпечну для українців "геомагнітну" дату

Астроном Всеволод Лозицький попередив про ймовірність того, що в четвер, 3 жовтня, зросте геомагнітна активність.

"Цього дня індекс планетарної геомагнітної активності може становити 4 одиниці, але це суббуря, що не дотягує до магнітної. Для цього індекс має бути 5 і більше балів", – розповів він у коментарі OBOZREVATEL.

Астроном запевнив: "Це незначне підвищення, яке особливо не має нікого хвилювати".

"Воно може бути пов'язане з невеликою корональною дірою", – додав він і пояснив, що йдеться про "місце відкритих конфігурацій магнітного поля". "Саме звідти дме прискорений сонячний вітер – зі швидкістю 100-200 кілометрів на секунду. Його орієнтація стосовно нашої планети змінюється за рахунок обороту Сонця. Коли він потрапляє на околиці земної магнітосфери, то призводить до коливань напруженості магнітного поля".

Магнітне поле Сонця NASA

Лозицький запевнив: "2019 – це рік мінімуму сонячної активності в її 11-річному циклі. На Сонці місяцями немає плям, спалахів і факелів, тому вся його діяльність – тільки від таких корональних дір".

За його словами, у вівторок, 1 жовтня, буде "цілковито спокійна обстановка, індекс планетарної геомагнітної активності KP 1-2 за 9-бальною шкалою".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі була озвучена інформація про три потужні магнітні бурі, що нібито насуваються на Землю й очікуються 1, 29 і 30 жовтня.

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