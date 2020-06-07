Користувачі iPhone 11 поскаржилися, що екрани смартфонів почали зеленіти

У iPhone 11 виявили істотний недолік, пов'язаний з кольором екрану смартфона після оновлення.

Користувачі поскаржилися на зелений відтінок після розблокування, під час активації режимів Dark Mode або Night Shift і при мінімальній яскравості екрану. Зазвичай колір з'являється на кілька секунд, пише MacRumors.

Користувачі iPhone 11 поскаржилися на позеленіли екрани macrumors.com

Недолік виявлений у iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, а також iPhone X.

Після перезавантаження деякі смартфони знову стали нормально працювати.

Несправність пов'язують з оновленнями операційної системи до iOS 13.5, однак така ж проблема зустрічалася на апаратах з іншими версіями прошивки – iOS 13.4.1, iOS 13.5 і iOS 13.5.1.

На думку експертів, баг усунуть з новими оновленнями операційної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власників iPhone і iPad, які не встигли встановити нове програмне забезпечення, почали відключати від мережі інтернет.