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7 червня • оновлено в 23:31
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Користувачі iPhone 11 поскаржилися, що екрани смартфонів почали зеленіти

3.1т
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У iPhone 11 виявили істотний недолік, пов'язаний з кольором екрану смартфона після оновлення.

Користувачі поскаржилися на зелений відтінок після розблокування, під час активації режимів Dark Mode або Night Shift і при мінімальній яскравості екрану. Зазвичай колір з'являється на кілька секунд, пише MacRumors.

Користувачі iPhone 11 поскаржилися на позеленіли екрани

Користувачі iPhone 11 поскаржилися на позеленіли екрани

macrumors.com

Недолік виявлений у iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, а також iPhone X.

Після перезавантаження деякі смартфони знову стали нормально працювати.

Несправність пов'язують з оновленнями операційної системи до iOS 13.5, однак така ж проблема зустрічалася на апаратах з іншими версіями прошивки – iOS 13.4.1, iOS 13.5 і iOS 13.5.1.

На думку експертів, баг усунуть з новими оновленнями операційної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власників iPhone і iPad, які не встигли встановити нове програмне забезпечення, почали відключати від мережі інтернет.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теги
Apple iPhone 11
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