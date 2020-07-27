Користувачі Instagram поскаржилися на стеження через камеру

Юрій Сергієнко Технології 00:47, 28.07.2020

Користувачі соціальної мережі Instagram виявили, що додаток сам вмикає фронтальну камеру, незважаючи на те, що вони не робили на неї знімки.

Як пише The Verge, таке відбувалося навіть тоді, коли вони тільки гортали стрічки фотографій.

Першими про небажану активності дізналися власники iPhone, які встановили бета-версію iOS 14.Саме в ній з'явилася функція оповіщення про працюючу камеру або мікрофон.

Представники Instagram розповіли виданню, що ситуацію спричинила помилка в додатку і вони вже виправляють її.

При цьому вони запевнили, що програма включає камеру тільки тоді, коли користувач сам цього хоче.

Раніше OBOZREVATEL писав про найбільші скандали, в які потрапляла соціальна мережа Facebook Марка Цукерберга .

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