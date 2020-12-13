Компанія українця отримала багатомільйонний контракт від NASA для запуску супутників
Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace, заснованої українцем Максом Поляковим, уклала контракт із NASA на суму $9,8 млн.
Як повідомляється на сайті NASA, вона здійснюватиме виведення на орбіту малих супутників, мікросупутників і наносупутників у межах програми Launch Services Program (LSP).
Загалом NASA уклало контракти з трьома компаніями – інші на $3,9 млн та $3 млн.
Компанія Firefly Aerospace створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2017 році викупив і перезапустив український підприємець, засновник Noosphere Ventures Макс Поляков.
Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її штаб-квартира та завод розташовані в Техасі, а науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр – у Дніпрі.
Як писав OBOZREVATEL:
NASA успішно запустила в космос ракету-носій, у розробленні якої брали участь українські компанії. Пуск відбувся із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).
У 2018 році Firefly Aerospace потрапила до списку NASA зі співпраці над відправленням апаратів у межах програми NASA CLPS.
Українсько-американська ракета Firefly Alpha зовсім скоро вирушить у свій дебютний політ. Вона запустить малюнки українських школярів у космос.