Компанія українця отримала багатомільйонний контракт від NASA для запуску супутників

Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace, заснованої українцем Максом Поляковим, уклала контракт із NASA на суму $9,8 млн.

Як повідомляється на сайті NASA, вона здійснюватиме виведення на орбіту малих супутників, мікросупутників і наносупутників у межах програми Launch Services Program (LSP).

Загалом NASA уклало контракти з трьома компаніями – інші на $3,9 млн та $3 млн.

Компанія Firefly Aerospace створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2017 році викупив і перезапустив український підприємець, засновник Noosphere Ventures Макс Поляков.

Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її штаб-квартира та завод розташовані в Техасі, а науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр – у Дніпрі.

Як писав OBOZREVATEL: