Компанія українця отримала багатомільйонний контракт від NASA для запуску супутників

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Технології
4,1 т.
Firefly Black LLC виводитиме на орбіту супутники

Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace, заснованої українцем Максом Поляковим, уклала контракт із NASA на суму $9,8 млн.

Як повідомляється на сайті NASA, вона здійснюватиме виведення на орбіту малих супутників, мікросупутників і наносупутників у межах програми Launch Services Program (LSP).

Загалом NASA уклало контракти з трьома компаніями – інші на $3,9 млн та $3 млн.

Компанія Firefly Aerospace створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2017 році викупив і перезапустив український підприємець, засновник Noosphere Ventures Макс Поляков.

Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її штаб-квартира та завод розташовані в Техасі, а науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр – у Дніпрі.

Як писав OBOZREVATEL:

Firefly AerospaceNASAкосмосМакс Поляков