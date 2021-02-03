Коли Україну повністю покриє інтернет: у Кабміні відповіли

В Україні 2021 року на всіх стратегічних трасах почнуть будувати вежі для покриття інтернет-зв'язком.

Таку заяву в інтерв'ю "РБК-Україна" зробив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У мене була зустріч із Держспецзв'язком та профільним департаментом, і я пообіцяв зайнятися цим питанням. Уже зрозумілий радіус необхідного фінансування. Я точно кажу, що цьогоріч на всіх стратегічних трасах ми почнемо будувати вишки", – запевнив чиновник.

За його словами, гроші на будівництво вишок вже закладені в бюджет. Він зазначив, що буде спільний проєкт "Укравтодору" та Держспецзв'язку. Федоров додав, що обговорюється також участь у проєкті "Укрзалізниці".

"Це, до речі, одне з питань, які ми обговорюємо з президентом. Для нього питання покриття доріг, покриття сіл, рівного доступу до технологій є важливим. Взагалі, питання розподілу 4G із використанням 900-го діапазону для 1,8 млн нових користувачів – це суто його заслуга", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року подорожчав мобільний зв'язок практично у всіх операторів. Таке зростання пов'язане зі збільшенням витрат на розвиток мереж, підвищенням зарплат і витрат на електроенергію.

Зазначимо, що в Києві 4G почав діяти на дев'яти станціях метро.