Коли людина освоїть Марс: озвучені рекордні терміни

Людство зробить перші спроби колонізації Марса відносно скоро, але підгонка Червоної планети під людей – дуже далеке майбутнє.

Про це в інтерв'ю "РИА Новости" розповів завідувач лабораторією нейтронної і гамма-спектроскопії відділу ядерної планетології Інституту космічних досліджень РАН Максим Литвак.

"Напевно, перші спроби колонізації Марса люди зроблять відносно скоро. А ось підігнати Марс під себе – це дуже далеке майбутнє. З наявними технологіями це неможливо в принципі, тому зараз на цю тему можна тільки фантазувати", – сказав він.

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На думку вченого, настав час вийти людству зі своєї "шкаралупи".

"Адже важливо зрозуміти, як довго ми можемо жити і розвиватися за межами нашої "колиски", чи здатне людство адаптуватися до всіх умов, в тому числі ще не відомим, і наскільки ми можемо бути мобільними", – зазначив він.

Вчений також розповів, що вже обговорюються різні технології отримання кисню і водню, спікання будівельних матеріалів з місячного грунту і їх тестування на поверхні Місяця і на борту автоматичних посадкових місій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Марсі знайшли можливі ознаки життя.