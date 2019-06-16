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Кінець світу: маг сказав, що може погубити людство

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Загибель або виживання людства на планеті Земля, наступ глобальних катаклізмів або їх відсутність багато в чому залежить від засобів масової інформації.

"Багато що в долях людства вирішує саме людство", - сказав OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Коментуючи нове пророцтво про прийдешній кінець світу, який нібито повинен відбутися 22 липня, він зауважив: "Глобальний катаклізм може статися, проте людство в ньому виживе, і буде продовжувати розвиватися".

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Маг розповів про таке поняття, як "думкоформа" - картина реальності, яка створюється у свідомості великих груп людей. За його словами, "думкоформи, що сформувалися в колективному несвідомому людства, можуть перейти в космічну свідомість і реалізуватися".

Глобальний апокаліпсис, ілюстрація

Глобальний апокаліпсис, ілюстрація

Южный Федеральный

Якщо мова йде про негативні картинах реальності, вони можуть бути реалізовані, - підкреслив Ігор Мехеда.

У цьому контексті він навів приклад двох поселень в Тибеті, які перебували в "рівних кліматичних умовах".

"Один з жителів першого поселення, повертаючись додому, бачить камінь незвичайної форми. І каже: цей же камінь схожий на демона. Наше селище приречене - його змете ураган. Він розповідає про це іншим жителям свого селища. Ті починають в це вірити. Проходить рік-два - і селище дійсно виявляється геть зметеним ураганом. Житель іншого селища також бачить цей камінь. Але бачить в ньому Бога Вішну. "Наше селище благословенне Небом" - говорить він. "У нас буде храм, будуть гості-паломники, будуть хороші врожаї. Селище перетвориться на велике процвітаюче місто", - говорить він. І доносить цю інтерпретацію до жителів селища. Проходить 5 років - і, дійсно, місто процвітає".

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"В обох випадках зіграли роль думкоформи жителів цих селищ. Саме на них лежить відповідальність і за руйнування, і за творення", - пояснив Ігор Мехеда.

За його словами, "це ж відбувається і в сучасному світі, тільки тепер сюди залучені ЗМІ".

"Якщо ми будемо генерувати позитивні думкоформи, то вони і реалізуються. Тому порада - не беріть участь у формуванні негативних сценаріїв, тоді і глобальних потрясінь не буде", - підкреслив маг.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 22 липня 2019 року астероїд MB1 2017 наблизиться до Землі на небезпечно близьку відстань - 8,7 мільйона кілометрів. За оцінками фахівців, в разі збігу траєкторії небесного тіла з нашою планетою, всьому живому загрожує знищення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивКінець світу
Особа
Ігор Мехеда
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