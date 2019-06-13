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Кінець світу: названі дві країни, які врятуються

20.7тЧитати матеріал російською

На планеті Земля існують особливі території, які мають найбільші шанси на виживання в разі глобальної катастрофи.

"Особливо звертають увагу на Україну й Індію", – розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

"Якщо все-таки якась катастрофа трапиться, які території мають найбільші шанси до виживання? Це території континенту Євразія – Центральна Європа та значна частина Азії", – повідомив він.

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У цьому контексті Ігор Мехеда наголосив: "Особливо звертають увагу на Україну й Індію, оскільки під більшою частиною цих країн лежать потужні гранітні кристалічні щити".

Кінець світу, ілюстрація

Кінець світу, ілюстрація

donpress.com

Як пояснив маг, ці щити "здатні значно пом'якшити сейсмічну активність, що прийшла з інших регіонів планети, і захистити ці території від цілої низки катаклізмів".

"Ще одним надійним майданчиком є північні території Південної Америки", – додав він.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, через що і завдяки чому людство може загинути або вижити в разі "кінця світу" – глобальної катастрофи. Екстрасенс-медіум Максим Гордєєв, у свою чергу, назвав ще дві країни, які мають шанс пережити кінець світу.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивКінець світу
Особа
Ігор Мехеда
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К Денис
К Денис
Пха ха
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да! Да! Я так и знал а по другому и не могло быть, конечно - Украина!
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
НОТЕРДАМУС НАСТРАДАЛ... - В УНИТАЗ НАКАКАЛ КАЛ!!!
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