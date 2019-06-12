Кінець світу 22 липня: астролог озвучив поради

У день, коли до Землі наблизиться гігантський астероїд, з яким пов'язують чергове пророцтво про кінець світу, не слід починати справ, які повинні бути завершені швидко.

"22 липня буде сприятливим днем для довгострокових починань і проектів, розрахованих на тривалий період", – розповів OBOZREVATEL астролог Олександр Образцов.

"Не варто починати того, що повинно бути закінчено швидко. Для України в цей день будуть актуальні юридичні, судові питання і все, що пов'язано зі сферою релігії, переконань і освіти", – пояснив він.

Глобальний катаклізм, ілюстрація https://mostinfo.su

Астролог додав: "Тим, хто народився в кінці травня і початку червня, слід уважно стежити за подіями, оскільки для них будуть відкриті можливості для здобуття популярності і слави".

Коментуючи прогноз про кінець світу, причиною якого може стати гігантський астероїд MB1 2017, Образцов зауважив: "Це кумедна інформація. Розмови про кінець людства ведуться з моменту утворення інституту жрецтва і релігії. Завжди на знаннях спекулювали і використовували для залякування".

"Наближення до Землі астероїда 22 липня не означає його зіткнення із Землею. І до чого тут астрологи, якщо подібними спостереженнями займаються астрономи і астрофізики? Подібна інформація може бути корисна лише нагадуванням про те, що життя конечне і спонтанне, і потрібно поспішати жити, досягати, творити, насолоджуватися кожним днем як останнім".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 22 липня 2019 року астероїд MB1 2017 наблизиться до Землі на небезпечно близьку відстань – 8,7 мільйонів кілометрів. За оцінками фахівців, у разі збігу траєкторії небесного тіла з нашою планетою, всьому живому загрожує знищення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!