"Київстар" запустив послугу eSIM

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Технології
2,3 т.
'Київстар' запустив послугу eSIM

Тепер абоненти усіх мобільних операторів можуть скористатись eSIM від Київстар. Послуга надається без додаткової плати та включена в тарифи передплати "Спілкування без меж", "Розваги без меж", "Відео без меж". eSIM можна підключити на сайті shop . kyivstar . ua або замінити самостійно в додатку "Мій Київстар"

eSIM – це вбудована в смартфон чи інший девайс SIM картка. Технологія eSIM дозволяє підключити на один електронний чіп в середньому до 5 різних номерів в залежності від моделі девайсу і переключатись між ними, без заміни основної SIM-картки .

Окрім цього, eSIM має вищий ступінь захисту: смартфон захищений від пошкодження, оскільки нема потреби постійно змінювати SIM-картку; у разі крадіжки телефона – eSIM не можна викинути, отже, вірогідність знайти телефон зростає.

Технологія eSIM набуває популярності, і попит на неї зростатиме. Наприклад, за останній рік кількість смартфонів у мережі Київстар, що підтримують eSIM, збільшилася на 160%.

Активувати послугу можна двома способами: якщо користувач є абонентом Київстар – достатньо замінити свою звичайну SIM на eSIM профіль у додатку "Мій Київстар", без додаткових сканувань QR. Номер абонента залишиться тим самим. Якщо ж потрібно підключити новий номер, то в інтернет-магазині Київстар потрібно обрати та оплатити один із тарифів з eSIM: "Спілкування без меж", "Розваги без меж", "Відео без меж".

Детальна інструкція щодо підключення знаходиться за посиланням.

Наразі поcлуга доступна абонентам передоплати, проте в перспективі її функціоналом зможуть користуватися бізнес-клієнти й абоненти контрактної форми обслуговування.