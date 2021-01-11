"Київстар" запровадив цифровий підпис для обслуговування абонентів

В провадження графічного підпису – це можливість пришвидшити обслуговування, а ще екологічний спосіб документообігу, адже не потребує використання паперу.

Київстар першим серед телеком-операторів України впровадив для обслуговування абонентів цифровий графічний підпис документів.

Тепер в фірмових магазинах Київстар, а також в національних та регіональних мультибрендових мережах електроніки* для підключення контрактної форми обслуговування використовується цифровий графічний підпис на екрані, що значно спрощує та пришвидшує процес, а також є більш екологічним. Оскільки не потрібно витрачати час на підготовку та друку паперових документів, підключення на контракт тепер займає близька 5 хвилин.

Цифровий графічний підпис – це власноруч зроблений підпис фізичної особи на екрані планшету, що нерозривно пов’язується з договором та підтверджується кваліфікованим електронним підписом оператора. Функціонал став можливим завдяки впровадженню в роботу в фірмових магазинах Київстар та мультибрендових мережах електроніки нового застосунку для обслуговування та продажів "Jet". Це додаток власної розробки компанії Київстар для більш комфортного та швидшого обслуговування абонентів. Його функціонал включає в себе найпопулярніші послуги та дозволяє надавати їх в кілька разів швидше. Наприклад, раніше на заміну втраченої SIM-карти витрачалось 10 хвилин, а в додатку "Jet" – лише 1 хвилина. Заміна SIM на USIM займала в середньому 2 хвилини, а з "Jet" лише 8 секунд.