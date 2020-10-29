"Київстар" відзвітував про успіхи третього кварталу 2020 року

Використання дата-трафіку на одного абонента зросло на 50%. Кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G, також зросла на 50%. У 3 кв 2020 Київстар інвестував у будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету понад 1 млрд грн і сплатив 2,3 млрд грн податків та зборів.

Результати компанії у 3 кв.2020 прокоментував Олександр Комаров, Президент "Київстар": "Український бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину. Зокрема, абоненти більше використовують цифрові продукти, а мобільні оператори - збільшують покриття 4G. Київстар охопив мережею 4G територію, де проживає 84% населення України та запровадив інновації, які допомагають абонентам вести активне життя, працювати і навчатись".

Ріст доходів і використання послуг. У третьому кварталі 2020 доходи Київстар зросли на 12% завдяки збільшенню використання абонентами різних послуг зв’язку та передачі даних. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 50%, а голосового зв’язку на одного абонента - на 9,7%. Середній дохід від абонента мобільного зв’язку зріс на 14,5%, а від абонента фіксованого зв’язку - на 9,7%.

Інноваційні продукти. Київстар запровадив інноваційні рішення для підтримки приватних підприємців та корпоративних клієнтів. Так, компанія пропонує хмарне рішення Microsoft Azure Stack, яке дає можливість переводити бізнес-процеси в онлайн і організовувати роботу віддалених офісів у будь-яких умовах. Крім того, клієнти отримали доступ до Open API - це унікальна платформа, яка дає бізнесу можливість самостійно створювати цифрові продукти, використовуючи програми та аналітичні дані Київстар.

Абонентська база. У 3 кв 2020 мобільним зв’язком користувалось 25,8 млн абонентів. У порівнянні з 2 кв 2020 абонентська база збільшилась на 2%. Зменшення кількості абонентів відносно 3 кв 2019 пояснюється призупиненням роботи частини роздрібної мережі компанії під час карантину. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 3,4% у порівнянні з 3 кв 2019 і досягла 16,8 млн, або більше 65% абонентської бази. Також у 3 кв 2020 збільшилась на 50% кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G. Компанія пов’язує це із прискоренням будівництва нових мереж швидкісного мобільного інтернету, зокрема в невеликих населених пунктах. Кількість абонентів фіксованого інтернету збільшилась на 10% у порівнянні з 3 кв.2019 і склала 1,1 млн.

Вимушене соціальне дистанціювання під час карантину призвело до збільшення попиту на цифрові продукти. Так, у 3 кв 2020 кількість користувачів системи самообслуговування "Мій Київстар" збільшилась на 52% у порівнянні з 3 кв 2019.

Інвестиції в розвиток мережі. У 3 кв 2020 Київстар витратив на будівництво мереж 4G і покращення якості зв’язку 1,185 млрд грн. За 9 місяців 2020 капітальні витрати компанії склали 4,2 млрд грн. Завдяки активним діям по розвитку нових технологій, Київстар забезпечив можливість доступу до високошвидкісного мобільного інтернету для 84% населення України.

Київстар утримує лідерство серед телеком операторів України у виконанні фінансових зобов’язань перед державним бюджетом – у 3 кв.2020 компанія сплатила податків та зборів на загальну суму 2,3 млрд грн.

Ключові показники діяльності Київстар у 3-му кв 2020 у порівнянні з аналогічним періодом 2019