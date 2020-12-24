KFC представила потужну ігрову консоль із камерою для підігріву їжі

Міжнародна мережа ресторанів громадського харчування KFC представила потужну ігрову консоль KFConsole із контейнером для розігрівання їжі.

Як повідомило спеціалізоване видання IGN, новий ігровий ПК зібраний на базі процесора Core Intel i9-9980HK. Він підтримує віртуальну реальність, трасування променів й ігровий процес до 240 кадрів за секунду.

KFConsole була вперше представлена ​​наступного дня після презентації PlayStation 5, і багато хто думав, що це може бути просто кумедний маркетинговий жарт KFC.

Корпус консолі розроблено й виготовлено Cooler Master, а запатентована камера для розігрівання їжі є його особливістю.

"Ніколи не ризикуйте знову дозволити курці охолонути завдяки запатентованій курячій камері", – сказано в описі новинки.

За інтенсивного навантаження на CPU і GPU під час гри, комплектуючі вироблять тепло, яке використовується для розігрівання продуктів.

У консолі є контейнер для розігрівання їжі KFC

"Використовуючи систему природного тепла й систему повітряного потоку, тепер ви можете зосередитися на своєму ігровому процесі й насолоджуватися гарячим, хрустким курчам між раундами", – сказано в релізі компанії.

Для підігріву використовується природне тепло KFC

KFConsole має два твердотілих накопичувачі Seagate BarraCuda ємністю 1 ТБ, за обробку графіки відповідає відеокарта ASUS GeForce RTX.

Дату випуску й ціну KFConsole ще не оголошено.

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