Чому в СРСР не злетів секретний літак-корабель "Каспійський монстр": історія величезного провалу

З початку 60-х років в Радянському Союзі почала активно розвиватися програма по випробуванню літаків-кораблів.

Одна з розробок, яка увійшла в історію під назвою "Каспійський монстр", обіцяла стати вінцем цієї програми, але закінчилося все гучним крахом.

Дивна суміш корабля та літака

Метою проекту стало будівництво екраноплана, забезпеченого реактивними двигунами. Безпосереднє керівництво цією роботою здійснював конструктор Ростислав Алексєєв, що раніше проектував кораблі, оснащені підводними крилами.

Каспійський монстр, найбільший екраноплан СРСР

Потрібно визнати, що екраноплани не були повноцінними літаками. Екранний ефект дозволяв їм пересуватися на невеликій висоті. При цьому даний літальний апарат мав низку переваг, що забезпечили йому підвищену увагу. військових

Це здатність розвивати велику швидкість, брати на борт значний вантаж, при цьому до технічного оснащення не пред'являлися підвищені вимоги.

Атомний екраноплан СРСР

В середині 60-х років розробка проекту велася в умовах найсуворішої секретності. Підсумком став зразок екраноплана, який отримав назвою КМ (корабель-макет).

При цьому зарубіжні розвідки розшифрували дану абревіатуру як "Каспійський монстр". Апарат дійсно мав вражаючі характеристики. Володіючи десятьма двигунами, він міг підняти до 544 тонн злітної маси, його довжина сягала 92 метрів. Це робило його найважчим на планеті.

У 1966 році КМ був спущений на воду в Каспійську. Ходовими випробуваннями Алексєєв керував особисто.

У перший політ екраноплан відправився в середині осені того ж року. Перший політ пройшов на висоті 4 метри і тривав близько 50 хвилин. За штурвалом перебував сам Алексєєв разом з льотчиком-випробувачем Володимиром Логіновим.

Експеримент перевершив всі очікування. Перебуваючи на встановленій висоті, екраноплану вдалося розвинути швидкість до 450 кілометрів на годину. Апарат продемонстрував хорошу маневреність, здатність пересуватися з вимкненими двигунами, підніматися в повітря над водою він міг навіть при штормі в 3 бали.

Що завадило завершення проекту?

Випробування тривали протягом півтора десятиліття, надаючи розробникам додаткову інформацію в сфері екранопланобудування. Однак тріумфально завершити проект не вийшло. У лютому 1980 Алексєєв помер, а буквально через кілька місяців КМ потрапив в аварію.

Помилка пілота призвела до того, що літак сильно вдарився об воду. Жертв вдалося уникнути, але врятувати унікальну розробку не вдалося. КМ тиждень протримався на плаву, а потім потонув в Каспійському морі.

Однак випробування і розробки екраноплана не пройшли дарма. Вони були використані в моделях "Орлятко" і "Лунь", які були вже цілеспрямовано орієнтовані на використання військовими, зокрема, були здатні нести ракети середньої і малої дальності.

Коли Радянський Союз розпався, екраноплани стали нікому не потрібні. Всі спроби використовувати їх в мирних цілях закінчилися безрезультатно.

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