Іран представив свої нові військові радари: у чому особливість

Тимур Григоренко Технології 11:45, 19.04.2020 Оновлено: 11:46, 19.04.2020

В Ірані представили вітчизняні стратегічні радіолокаційні системи для військових цілей.

Як Tasnim AN, радари під назвою "Перська затока" і "Моракеб" (пильний) були презентовані на церемонії, де були присутні командувач армією генерал-майор Абдолрахім Мусаві та командувач армійськими силами протиповітряної оборони бригадний генерал Аліреза Сабахіфард.

Військовий радар Ірану
Tasnim AN

Відзначається, що "Перська затока" – це стратегічна радіолокаційна система великої дальності з дальністю дії понад 800 кілометрів. Тривимірна радіолокаційна система з фазированними гратами може виявляти всі типи звичайних і прихованих цілей, включаючи балістичні ракети.

"Моракеб" – тривимірний радар з фазированними гратами з високою точністю і передовими технологіями. З дальністю 400 кілометрів новий іранський радар здатний виявляти повітряні цілі з високою точністю і розширенням. Радар може визначати різні маленькі цілі, в тому числі стелс-дрони, на малих і середніх висотах. "Пильний" був виготовлений в якості тактичного радара для повітряної захисту на великих відстанях.

В Ірані відзначили, що їх нова військова розробка носить оборонний характер і не становить загрози для інших країн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, яка насправді військова міць іранської армії.

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