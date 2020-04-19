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19 квітня • оновлено в 13:05
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Іран представив свої нові військові радари: у чому особливість

3.3т
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В Ірані представили вітчизняні стратегічні радіолокаційні системи для військових цілей.

Як Tasnim AN, радари під назвою "Перська затока" і "Моракеб" (пильний) були презентовані на церемонії, де були присутні командувач армією генерал-майор Абдолрахім Мусаві та командувач армійськими силами протиповітряної оборони бригадний генерал Аліреза Сабахіфард.

Військовий радар Ірану

Військовий радар Ірану

Tasnim AN

Відзначається, що "Перська затока" – це стратегічна радіолокаційна система великої дальності з дальністю дії понад 800 кілометрів. Тривимірна радіолокаційна система з фазированними гратами може виявляти всі типи звичайних і прихованих цілей, включаючи балістичні ракети.

"Моракеб" – тривимірний радар з фазированними гратами з високою точністю і передовими технологіями. З дальністю 400 кілометрів новий іранський радар здатний виявляти повітряні цілі з високою точністю і розширенням. Радар може визначати різні маленькі цілі, в тому числі стелс-дрони, на малих і середніх висотах. "Пильний" був виготовлений в якості тактичного радара для повітряної захисту на великих відстанях.

В Ірані відзначили, що їх нова військова розробка носить оборонний характер і не становить загрози для інших країн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, яка насправді військова міць іранської армії.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Іран
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вашингтон, 19 апреля 2020. Генеральный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно высоко оценил российский ракетный двигатель РД-180, об этом 19 апреля он написал на своей странице в Twitter. «Двигатель РД-180 — это настоящее технологическое чудо, идеально подходящее для полетов ракет Atlas», — отметил Бруно. Напомним, жидкостный двигатель РД-180 был создан на предприятии «Энергомаш» имени академика Глушко. Изделие используется в качестве первой ступени американских ракет-носителей Atlas V. ____.-.
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