iPhone 12 уперше отримав підтримку 5G-мереж: як вона працює

iPhone 12 від компанії Apple протестували на підтримку мобільних мереж 5G, які мають забезпечувати високу швидкість бездротового з'єднання.

Як повідомляє портал 9to5mac, новий "яблучний" смартфон отримав підтримку двох діапазонів: низькочастотний (менше 6 ГГц) і міліметровий mmWave 5G, який буде використовуватися тільки в США.

Пояснимо, що mmWave 5G швидкісніший, ніж зв'язок на частоті менше 6 ГГц, але він складний у розгортанні та вимагає встановлення більшої кількості станцій.

Для тестування швидкості з'єднання використовували додаток SpeedSmart. iPhone 12 був підключений до американських операторів зв'язку AT&T, Verizon і T-Mobile на території великих міст Штатів.

Найкраще себе показав Verizon – інколи швидкість завантаження перевищувала 2 Гбіт/с. Схожі результати видав оператор T-Mobile. Відсталою виявилася компанія AT&T, у мережах якої швидкість 5G-з'єднання в діапазоні нижче 6 ГГц була не набагато краща, ніж під час LTE-підключення.

Додамо, що швидкість 5G-з'єднання багато в чому залежить від оператора мобільного зв'язку та регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня пройшла офіційна презентація Apple, де показали відразу чотири нові iPhone 12. Також у компанії озвучили ціни на нові iPhone 12.