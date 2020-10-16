iPhone 12 використали для реклами презервативів

Компанія Durex використала для реклами презервативів раніше анонсований iPhone 12.

Свою рекламну кампанію в соцмережах Durex запустила в Китаї. Вона була основана на інновації iPhone 12, який отримав технологію підтримки швидкісних мереж п'ятого покоління 5G.

На офіційній сторінці Durex у китайській соціальній мережі Weibo було опубліковано таке зображення, напис на якому свідчить: "5G працює швидко, але ви можете його уповільнити". У коментарі до публікації зазначено, що "деякі речі не повинні бути занадто швидкими".

iPhone 12 використовували для реклами презервативів

Зазначимо, що рік тому Durex використовувала схожу рекламу, коли Apple показала iPhone 11 Pro.

Реклама від Durex

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня пройшла офіційна презентація Apple, де показали відразу чотири нових iPhone 12. Також у компанії озвучили ціни на нові iPhone 12.