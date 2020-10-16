iPhone 12 в Україні: скільки доведеться працювати, щоб купити новинку від Apple

Після виходу нових смартфонів від Apple експерти підрахували, скільки потрібно працювати, щоб купити найдорожчий iPhone 12 Pro (128 GB).

Підрахунки зробили аналітики порталу Picodi, які порівняли ціни на iPhone 12 Pro із середньою зарплатою в декількох десятках країн світу.

Офіційно Apple встановила ціну на свій флагман у 1099 доларів (майже 32 тисячі гривень). Крім того, у коробці з новим iPhone 12 Pro більше не буде ні зарядного пристрою, ні навушників. Станом на жовтень 2020 року в Україні мінімальна зарплата – 5 тисяч гривень, тобто, щоб купити смартфон, потрібно працювати більше пів року, якщо відкладати всю "мінімалку".

Водночас середня зарплата в Україні за даними Держстату на серпень 2020 року становила майже 11,5 тисяч гривень, у Києві – майже 16,8 тисяч грн. Тобто українцеві потрібно працювати три місяці, щоб купити iPhone 12 Pro, а в столиці – 2 місяці.

Однак у таких країнах, як США чи Швейцарія, смартфон можна купити за 6,1 і 4,4 дня відповідно, отримуючи середню зарплату.

Найгірший результат з усіх країн, де відома ціна нового iPhone 12 Pro, належить Індії та Мексиці: тут середньостатистичний житель повинен працювати на iPhone 54,4 дня. У Німеччині та Франції новий гаджет дорівнює 9,7 і 10,5 трудодні.

Наприклад, у сусідній Росії iPhone 12 Pro можна купити, відпрацювавши 47,5 днів, Латвії – 30, Польщі – 28,3, Литві – 27,8, Естонії – 21.

Пояснимо, що під час розрахунку індексу iPhone використовували офіційні ціни в регіональних магазинах Apple або в авторизованих продавців. Дані про середню зарплату брали із сайтів національних статистичних управлінь або відповідних міністерств. Під час розрахунку індексу ділили середню зарплату на 21 робочий день. А в країнах, де статистичні відомства користуються тижневими ставками, розмір доходу ділили на 5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня пройшла офіційна презентація Apple, де показали відразу чотири нових iPhone 12.