Розкрито перші подробиці iPhone 12: якою буде його особливість

Нове покоління флагманських моделей iPhone буде відрізнятися зменшеним розміром "моноброви".
Схемою оновленої верхньої частині екрану iPhone поділився YouTube-блогер Джон Проссер у своєму Twitter-акаунті.
Макс Вайнбах / Twitter
У "моноброві" залишаться такі компоненти, як фронтальна й інфрачервона камери, система підсвічування, датчик освітлення, проектор інфрачервоних точок і так далі. Голосовий спікер із мікрофоном переїде в верхню рамку за межі вирізу.
iPhone 12
Джон Проссер / Twitter
Перенесення розмовного динаміка дозволить зменшити виріз не тільки в ширині, але й у довжині. На схемі можна помітити ще й фізичні кнопки управління в лівій і правій бічних частинах корпусу смартфона.
мiPhone 12
Джон Проссер / Twitter
У рендері з новою "монобровою" iPhone буде виглядати так:
Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX- Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020
Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти порівняли специфікації нового iPhone SE 2020 року випуску зі старою моделлю, а також iPhone 11, iPhone XR і iPhone 8. Нову версію телефону iPhone SE. Apple представила 15 квітня.
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