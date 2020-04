Розкрито перші подробиці iPhone 12: якою буде його особливість

Нове покоління флагманських моделей iPhone буде відрізнятися зменшеним розміром "моноброви".

Схемою оновленої верхньої частині екрану iPhone поділився YouTube-блогер Джон Проссер у своєму Twitter-акаунті.

У "моноброві" залишаться такі компоненти, як фронтальна й інфрачервона камери, система підсвічування, датчик освітлення, проектор інфрачервоних точок і так далі. Голосовий спікер із мікрофоном переїде в верхню рамку за межі вирізу.

Перенесення розмовного динаміка дозволить зменшити виріз не тільки в ширині, але й у довжині. На схемі можна помітити ще й фізичні кнопки управління в лівій і правій бічних частинах корпусу смартфона.

У рендері з новою "монобровою" iPhone буде виглядати так:

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX