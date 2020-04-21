Розкрито перші подробиці iPhone 12: якою буде його особливість

Нове покоління флагманських моделей iPhone буде відрізнятися зменшеним розміром "моноброви".

Схемою оновленої верхньої частині екрану iPhone поділився YouTube-блогер Джон Проссер у своєму Twitter-акаунті.

Макс Вайнбах / Twitter

У "моноброві" залишаться такі компоненти, як фронтальна й інфрачервона камери, система підсвічування, датчик освітлення, проектор інфрачервоних точок і так далі. Голосовий спікер із мікрофоном переїде в верхню рамку за межі вирізу.

iPhone 12 Джон Проссер / Twitter

Перенесення розмовного динаміка дозволить зменшити виріз не тільки в ширині, але й у довжині. На схемі можна помітити ще й фізичні кнопки управління в лівій і правій бічних частинах корпусу смартфона.

мiPhone 12 Джон Проссер / Twitter

У рендері з новою "монобровою" iPhone буде виглядати так:

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти порівняли специфікації нового iPhone SE 2020 року випуску зі старою моделлю, а також iPhone 11, iPhone XR і iPhone 8. Нову версію телефону iPhone SE. Apple представила 15 квітня.

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