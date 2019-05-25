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Інтернет в космосі: в мережу потрапило ексклюзивне відео з 60 супутниками Маска

5.2тЧитати матеріал російською

Американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі.

Їх засік в небі житель Нідерландів Марко Ланброек, опублікувавши відповідне відео, яке зараз активно поширюється в мережі.

Ракета Falcon 9 в рамках своєї програми глобального широкосмугового інтернету Starlink доставила на орбіту вантаж загальною масою 18,5 тонни. Це найбільша маса вантажу для ракет цієї моделі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник SpaceX Ілон Маск розповів, що всі космічні апарати перебувають онлайн. У 2018 році SpaceX вивела на орбіту два прототипи супутників, що беруть участь в програмі Starlink.

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Особа
Ілон Маск
Місце
Україна
Тег
SpaceX
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