Інтернет в космосі: в мережу потрапило ексклюзивне відео з 60 супутниками Маска

Американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі.

Їх засік в небі житель Нідерландів Марко Ланброек, опублікувавши відповідне відео, яке зараз активно поширюється в мережі.

Ракета Falcon 9 в рамках своєї програми глобального широкосмугового інтернету Starlink доставила на орбіту вантаж загальною масою 18,5 тонни. Це найбільша маса вантажу для ракет цієї моделі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник SpaceX Ілон Маск розповів, що всі космічні апарати перебувають онлайн. У 2018 році SpaceX вивела на орбіту два прототипи супутників, що беруть участь в програмі Starlink.

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