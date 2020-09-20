Facebook запідозрили в шпигунстві за користувачами Instagram

Проти американської компанії Facebook подано позов через можливе шпигунства за користувачами програми Instagram через відеокамеру телефону.

Позов надійшов до суду в Сан-Франциско 17 вересня, пише Bloomberg. Керівництво соцмережі звинуватили в тому, що Instagram неправомірно використовував камери iPhone, спеціально для збору "цінних даних про користувачів".

Instagram та Facebook, отримуючи "надзвичайно особисті та інтимні персональні дані про своїх користувачів, в тому числі про їхнє приватне життя вдома", можуть використовувати їх для маркетингових досліджень, сказано в позовній заяві.

Скаргу подала користувачка додатку зі штату Нью-Джерсі Бретані Кондит. "Наприклад, Facebook може в реальному часі бачити, як користувачі реагують на рекламні повідомлення в Instagram, що забезпечує їх надзвичайно цінною інформацією для своїх рекламодавців", – цитує позов "Голос Америки".

Керівництво Facebook від коментарів відмовилося. Однак, за їхньою версією, повідомлення про те, що Instagram використовував камеру на телефоні, були помилковими і викликаними помилкою додатку. У компанії запевняють, що ця помилка вже виправлена.

Як писав OBOZREVATEL, раніше компанія Facebook заявила про видалення низки облікових записів, пов'язаних із російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів", через участь в іноземних кампаніях впливу.