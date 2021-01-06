Інсайдер назвав дату анонсу нового пристрою від Apple

Трекінгові маячки AirTag від компанії Apple можуть представити вже навесні 2021 року.

Про це у своєму блозі сказав авторитетний інсайдер Джон Проссер, який розповідає про "яблучну" техніку. Також він показав 3D-анімацію того, який можливий вигляд матиме новий пристрій від Apple.

Проссер зазначив, що компанія вже готова до випуску гаджета, але не поспішає з початком продажів через пандемію COVID-19. Також він сказав, що поки керівництво Apple не впевнене в актуальності пошукових трекерів у цьому сезоні, оскільки багато користувачів перейшли на віддалену роботу і здебільшого проводять час удома.

Однак він вважає, що Apple усе ж покаже AirTag. Точну дату та приблизну ціну гаджета він не озвучив.

Трекінгові маяки AirTag Скриншот

Пояснимо, що трекінгові маячки AirTag дають змогу знайти за картою втрачений предмет (наприклад, ключі або гаманець).

Раніше Проссер говорив, що iPhone 13 може вийти без фізичних роз'ємів для під'єднання зарядного дроту, що посилить вологозахист смартфона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple запатентувала нові технології для своїх розумних годинників Apple Watch.