Компанія beko випустила холодильники з новітньою технологією HARVESTfresh™, що використовує різні комбінації трьох кольорів освітлення (червоного, зеленого, синього) для відтворення 24-годинного природного сонячного циклу. Це допомагає зберегти багаті на вітаміни овочі та фрукти корисними протягом тривалого часу.

"Наша глобальна мета – покращувати життя користувачів і сприяти популяризації культури здорового харчування. Технологія HARVESTfresh™ допомагає уникнути швидкого псування корисних фруктів і овочів через несприятливі умови зберігання, і забезпечить їхнє тривале зберігання в тому стані, в якому вони були придбані", – розповів гендиректор "Беко Україна" Арбатли Алп.

Інноваційна технологія від beko – зберігає вітаміни в овочах та фруктах довше

Ефективність технології довели дослідження, що були проведені незалежною компанією Intertek. Так, у їхніх рамках перевіряли загальний стан і вміст вітамінів у овочах у день їхньої купівлі та за п'ять днів зберігання в холодильнику. Згідно з результатами, кількість вітамінів на п’ятий день після придбання у фруктах і овочах, що зберігалися в холодильниках із технологією HARVESTfresh™, була майже незмінною порівняно з першим днем.

Інноваційна технологія від beko – зберігає вітаміни в овочах та фруктах довше

"Дослідження показали, що помідори, морква, зелений перець, шпинат та низка інших овочів зберігали вітамін A та C у холодильнику з технологією HARVESTfresh™ значно довше, ніж за звичайних умов. У підсумку це сприяло дотримання користувачами більш здорової дієти", – говорять представники компанії.