Ілон Маск сказав, що навчив мавпу силою думки грати у відеоігри

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск сказав, що вдалося успішно імплантувати в мозок мавпи чіп, що дозволяє їй "силою думки" грати у відеоігри.

Науковий проєкт вдалося реалізувати в рамках стартапу Neuralink, повідомляє Bloomberg.

"У нас є мавпа з бездротовим імплантатом в черепі, яка може грати у відеоігри силою думки. Ви не можете побачити, де знаходиться імплантат, а сама мавпа дуже щаслива. У нас найкращі умови для мавп в світі. Ми хочемо, щоб вони грали один з одним в інтелектуальний пінг-понг", – розповів він.

Маск пояснив, що імплантований чіп практично не помітний. З його слів, він схожий "на фітнес-браслет в черепі з крихітними проводами, які підключені до мозку".

Винахідник пояснив пояснив, що мета такої технології – усунення травм головного та спинного мозку і заповнення втраченої здатності людей за допомогою імплантованого чіпа.

Також Маск додав, що незабаром опублікує відео, на якому покаже мавп, які грають в комп'ютерні ігри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що раніше Neuralink успішно імплантувала в мозок двох свиней, а потім витягла без шкоди для тварин безпровідний комп'ютерний чіп.