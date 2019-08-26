Марсохід NASA нібито зняв дивні кадри, на яких можна побачити силуети інопланетян. Знаменитий "мисливець на неземних істот" Скотт Уорінг впевнений – на фото зображена сім'я: жінка, чоловік і дитина.

На Марсі сфотографували живих істот Life

Подібних фото дуже багато, NASA регулярно надає їх.

Про що вони свідчать? Про те, що на Марсі дійсно була цивілізація. Однак таємниці Марса не обмежуються тільки цими статуями. Думаю, коли людство буде більш детально вивчати, а згодом й колонізувати Марс, слідів цивілізації, що населяла цю планету, буде виявлено дуже багато.

Я хотів би звернути увагу на феномени, про які мало хто знає. Наприклад, на те, що на Марсі виявлена величезна піраміда і безліч пірамідальних споруд, які можуть бути інтерпретовані як піраміди древніх епох.

Марсіанський "Сфінкс" Google Images

До речі, безліч пірамідальних споруд є і на Землі. Крім відомих нам єгипетських пірамід, є піраміди в Мексиці, в Південній Америці, в Мезоамериці, в Японії, в Китаї. Гора Кайлас в Тибеті – це пірамідальна структура, як ніби обточена гігантськими інструментами до такої форми.

Гора Кайлас в Тибеті https://pohod-v-gory.com

Навіщо піраміди були потрібні прадавнім цивілізаціям? Є кілька гіпотез. Одна з них говорить про те, що пірамідальні споруди впливають на гравітаційне поле планети і є своєрідними маховиками, що підтримують її обертання навколо Сонця і навколо своєї осі, таким чином запобігають глобальні збої, забезпечують існування життя як такого і розумних цивілізацій.

Піраміди вважаються і телепортами. Наприклад, містики вважають, що, якщо є дві пірамідальних споруди, то людина може зникнути в одній з них і з'явитися в іншій.

Нещодавно подобу піраміди було виявлено на Місяці. Напевно піраміди будуть виявлені і на решті планет. Не виключено, що піраміди об'єднані у вселенську мережу телепортів, побудовану древніми цивілізаціями.

Наступний цікавий момент, пов'язаний з Марсом – це марсіанські канали, які вперше були відкриті два століття тому італійським астрономом Скіапареллі. Ніхто не може пояснити, як утворилися ці канали, чи мають вони природне або рукотворне походження.

Серед містиків поширене переконання, що, якщо цивілізація досить розвинена, вона може керувати природними силами і процесами, може спрямовувати їх в необхідному напрямку і, в тому числі, формувати потрібні геологічні рельєфи.

Марсіанські канали Google Images

Моя версія полягає в наступному. Марсіанські канали являють собою геогліфи. Щось подібне ми можемо бачити і на поверхні Землі. Це гігантські малюнки у вигляді візерунків, які можна помітити тільки з великої висоти.

Якщо взяти будь-яку мантру або будь-яке ім'я бога і довго його повторювати, перед очима постає різнокольоровий візерунок – янтра. Якщо це зображення перенести на папір, полотно, стіну, то його споглядання буде рівносильно читанню мантри. Якщо перенести янтру, яка, наприклад, символізує здоров'я, на місцевість, то всі люди, які проживають на ній, будуть здорові. Якщо янтра символізуватиме творчість, то всі будуть творцями. І так далі.

На мою думку, марсіанські канали – це гігантський геогліф, гігантська янтра, яка повинна була забезпечувати всій планеті єднання з вищими духовними світами.

І, нарешті, сотні років провидці кажуть про існування паралельних всесвітів. Вони схожі на наш, вони практично не відрізняються від нього, але різниця все-таки існує. Наприклад, в нашому всесвіті Земля є планетою, населеною людиноподібною цивілізацією, на інших таких немає. А в паралельному всесвіті, навпаки, місцем життя людиноподібної цивілізації є Марс. І так далі.

Марсіанський пейзаж http://mks-onlain.ru

Існує думка про те, що можна виявити вхід в паралельний світ і контактувати з ним. І навпаки – жителі паралельних світів можуть знайти вхід в наш світ і почати контактувати з нами. Можливо, в майбутньому це і станеться.

Матеріальних свідчень марсіанської цивілізації більш ніж достатньо. Швидше за все, в ході своєї еволюції вона відкрила ворота між світами і перемістилася в паралельний світ, де живе і зараз.

Думаю, контакт землян з марсіанською цивілізацією можливий в майбутньому з використанням можливості спілкування між світами. Швидше за все, вони не надто відрізняються від нас, тому що це людиноподібні істоти. Судячи по спорудах і статуях, які знаходять на Марсі, вони близькі землянам і по культурі.

Але майбутнє покаже.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!